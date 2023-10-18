مصرع متسلقة جبال روسية سقطت من ارتفاع 6 آلاف متر

أعلنت فرق الإغاثة النيبالية الثلاثاء مصرع متسلقة روسية شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري، سابع أعلى قمة في العالم.

وفقد أثر ناديجدا أولينيفا البالغة 38 عاما السبت بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر، ولم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.



وكانت بصحبة متسلقين آخرين لكن من دون مرشد، ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين.

وقال مدير شركة "هيمالايا جايدز نيبال" إيسواري بوديل لوكالة فرانس برس" "رصدت أولينيفا الأحد، لكن الثلوج باتت تغطي المنطقة، ولم تفض عملية طويلة إلى العثور على جثتها".

وكانت ناديجدا أولينيفا أحد أعضاء فريق هو أول من تسلق قمة نائية في قيرغيزستان قبل عامين.

وقبل أسبوع من هذه الحادثة، قتل متسلقان أمريكيان ومرشدان نيباليان في انهيار ثلجي على جبل شيشابانجما (جنوب غرب الصين).



وجرى تسلق قمة دهاولاجيري التي يبلغ ارتفاعها 8170 مترا للمرة الأولى عام 1960 من فريق يضم نمساويين وسويسريين، ومذاك أقدم مئات الأشخاص على تسلقها.

المصدر: "وكالات"