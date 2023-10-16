التشكيلة الأساسية لمواجهة مصر والجزائر

أعلن مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، ومدرب الجزائر، جمال بلماضي، عن تشكيلتي منتخبيهما لخوض المباراة الودية المرتقبة بينهما اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر حسب اختيارات المدرب البرتغالي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ــ محمد عبدالمنعم ــ علي جبر ــ محمد حمدي

خط الوسط: أحمد سيد زيزو ــ محمد النني ــ حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ــ مصطفى محمد ــ محمود حسن تريزيغيه.

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تشكيلة منتخب مصر لمواجهة الجزائر بقيادة محمد صلاح 🔥! pic.twitter.com/6lJEBk44DM — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) October 16, 2023

أما بلماضي، فقرر الاعتماد على الأسماء التالية: ماندريا، عطال، ابن سبعيني، ماندي، توبة، زروقي، فيغولي، محرز، شعيبي، غويري، وبن رحمة.

⚽️ تشكيلة منتخب الجزائر 🇩🇿 أمام مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/zQLyZ9q63p — FOR-YOU (@al_masali) October 16, 2023

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT