بعد تعرضه للتهديد.. النجم الجزائري يوسف عطال يعتذر عن منشور يهاجم اليهود

اعتذر الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر ونادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، بعد أن أعاد نشر مقطع فيديو لشيخ فلسطيني يدعو فيه لنصرة غزة قائلا "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

وذكرت صحيفة "ليكيب L'équipe" (الفريق) الرياضية الفرنسية أن عطال حذف المقطع المصور بسرعة بعد نشره إياه السبت الماضي.

وكتب الدولي الجزائري على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "أتفهم أن منشوري صدم كثيرين، وهذا لم يكن في نيتي. أعتذر".

وقال إنه يدين جميع أشكال العنف "بغض النظر عن مكان حدوثه في العالم".

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وتعرض عطال بعد نشره الفيديو لهجوم كبير من جانب الإعلام الفرنسي، بل وصل الأمر حد تهديد كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، للاعب بالترحيل من نادي نيس في حال عدم الاعتذار.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، إن عطال نشر "دعوات للعنف، يدينها بأقصى الشدة".

وأضاف "لن نسمح بخطاب الكراهية".

وذكر ديالو أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي تتولى النظر في القضية.

المصدر: وكالات