كريم بنزيما يتضامن مع غزة

وجه الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، رسالة دعم لسكان قطاع غزة، على خلفية أحداث العنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

المصدر: " twitter/Benzema"