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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين

كريم بنزيما يتضامن مع غزة

الرياضة

كريم بنزيما يتضامن مع غزة
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وجه الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، رسالة دعم لسكان قطاع غزة، على خلفية أحداث العنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

المصدر: " twitter/Benzema" 

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