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النصر السعودي يغري نجم ليفربول لمزاملة رونالدو

الرياضة

النصر السعودي يغري نجم ليفربول لمزاملة رونالدو
twitter/AlNassrFC
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أفادت تقارير صحفية بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد تياغو ألكانترا، البالغ من العمر 32 عاما، مع ليفربول في يونيو 2024، وبعد ذلك سيكون بإمكانه مغادر أسوار "أنفيلد" بشكل مجان، في الصيف المقبل.

وأفاد موقع "دون بالون" الإسباني، بأن تياغو ألكانتارا دخل ضمن دائرة اهتمامات إدارة نادي النصر، من أجل دعم كتيبة الفريق "العالمي" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأشار "دون بالون" إلى قرب رحيل اللاعب الإسباني عن صفوف ليفربول خلال فترة انتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من خطط الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي "الريدز".

وأضاف المصدر أن نادي ليفربول يريد أن يستفيد ماديا من رحيل لاعبه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وانضم تياغو ألكانتارا، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2020 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وشارك في 97 مباراة بقميص "الريدز" بكافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف فقط، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام 

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