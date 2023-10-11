مكة - هنا الحقيقة.. بنزيما يكشف سبب انتقاله من ريال مدريد إلى السعودية (فيديو)

صرح الفرنسي كريما بنزيما بأنه جاء إلى السعودية ليكون جزءا من مشروع كرة القدم الحالي الضخم فيها، ويشعر بالراحة في نادي الاتحاد، وكل ما يريده هو الفوز بالبطولات معه في نهاية الموسم.

وقال بنزيما في حوار نشره الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، عبر منصة "إكس": "بعد أن حققت كل شيء في ريال مدريد، اعتقدت أن الوقت قد حان لخوض تجربة وتحد جديد".

"انه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة" 🇫🇷



- كريم بنزيما 🎙️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/PEZxBbh5mN — دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2023

وأضاف: "لطالما أردت القدوم إلى هنا. مشروع كرة القدم الحالي ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءا من هذه القصة. يوجد شغف كبير بكرة القدم هنا والكثير من التاريخ الكروي".

وتابع المهاجم الفرنسي: "أيضا لأنها دولة مسلمة ولأنهم رحبوا بي بأيد مفتوحة. شعرت بالحب والترحيب".

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وتحدث بنزيما عن مدينة مكة المكرمة، قائلا: "عندما تكون هناك تشعر بالسلام والصفاء. إنه مكان استثنائي. هنا الحقيقة، أتمنى زيارة كل المسلمين لها، والإحساس بهذا الشعور".

وحول بداية الموسم مع نادي الاتحاد، قال بنزيما: "بدأنا هذا الموسم بشكل جيد، فريقنا لم يتغير عن الموسم الماضي وهذا أمر جيد، وأشعر بالراحة في الاتحاد".

وأضاف: "آمل بمساعدة فريقي في كل مباراة، وخطوة بخطوة سيتصاعد مستوى الفريق، ومستواي الشخصي، الفوز بالبطولات مع نادي الاتحاد في نهاية الموسم هو كل ما أريده".

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف نادي اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني، الذي لعب في صفوفه 14 عاما.

المصدر: "twitter/SPL"