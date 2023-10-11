رونالدو وميسي في "العالمي".. هل ينتقل ميسي للنصر في يناير 2024؟

انتشرت أنباء، في مفاجأة من العيار الثقيل، تفيد باقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، من صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاد الحديث حول مصر ليونيل ميسي، بعد فشل ناديه إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية للدوري الأمريكي لكرة القدم، ما سيجعل النجم الأرجنتيني في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد لدوري "MLS" في الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.

وأوضحت "آس" أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأمريكي.

وتستمر الأندية السعودية نحو استكمال المشروع الذي بدأ بانضمام كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، ثم التعاقد مع العديد من نجوم العالم خلال الصيف الماضي.

وأكد الإعلامي السعودي بندر الدبيخي، في تصريحات تلفزيونية، أن ليونيل ميسي سيكون في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد ترتدي الجماهير الصفراء قميصه.

🟡عاجل - بندر الدبيخي:



ميسي لاعبًا لنادي النصر في الشتويه 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/yRspNbA62O — بيان النصر (@ByanNassr) October 10, 2023

ولا شك، في حال انضمام ميسي لصفوف النصر، سيصبح "العالمي" أكثر الأندية شعبية على مستوى العالم، لضمه الأسطورتين: كريستيانو رونالدو وميسي، في فريق واحد، وهو ما سيجمع كل عاشقيهما في أرجاء العالم لمشاهدة مباريات النصر.

ووفقا لموقع "نجوم مصرية"، فقد تواصل مع مصدر مقرب من متخذي القرار في صندوق الاستثمار السعودي، من أجل الوقوف على حقيقة رغبة النصر في ضم ميسي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"نجوم مصرية"، أن هناك اتجاها بالفعل بين إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالتعاقد مع ليونيل ميسي لأي من أندية الصندوق.

وشدد المصدر على أن الاتجاه سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، ثم يعود ميسي لصفوف إنتر ميامي في يناير عام 2025.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد والنصر في مقدمة الأندية التي اقترحت إدارة الصندوق منحها صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي، لأسباب منطقية أبرزتها إدارة الصندوق.

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وأوضح المصدر سبب اقتراح الصندوق ضم ميسي لصفوف الاتحاد أو النصر، حيث برر المصدر هذه الرغبة في تعويض نادي الاتحاد عن فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبالنسبة للنصر، ترى إدارة الصندوق إلى أن تواجد كريستيانو رونالدو مع ميسي في فريق واحد، سيكون له تأثير إيجابي على ملف استضافة المملكة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

في حين، كشف الإعلامي السعودي علي الحربي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن نادي النصر لا يريد التعاقد مع ليونيل ميسي، موضحا عدم وجود أي مفاوضات معه.

وأوضح الإعلامي المقرب من نادي النصر، أن العالمي مكتفي بوجود أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو، ضمن صفوفه، ولا يفكر مطلقا في التعاقد مع ميسي.

المصدر: وسائل إعلام