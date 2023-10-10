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شاهد.. رونالدو يستعرض مهاراته بكرة السلة ويمازح زملاءه

الرياضة

شاهد.. رونالدو يستعرض مهاراته بكرة السلة ويمازح زملاءه
Globallookpress
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بدأ المنتخب البرتغالي تدريباته في العاصمة لشبونة، استعدادا لمباراتيه ضد كل من سلوفاكيا والبوسنة والهرسك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في المانيا.

وظهر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) قائد نادي النصر السعودي، في التدريبات بمعنويات عالية وهو يمازح زملاءه اللاعبين في المنتخب.

كما انتشر مقطع فيديو للدون البرتغالي على منصات التواصل الاجتماعي وهو يستعرض مهاراته بكرة السلة.

 

ويمكن لمنتخب البرتغال تحت قيادة المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، حسم تأهله إلى نهائيات "يورو 2024" في هذه الجولة، في حال الفوز على نظيره السلوفاكي أو التعادل معه، وخسارة منتخب لوكسمبورغ أمام آيسلندا.

وحقق المنتخب البرتغالي 6 انتصارات متتالية، ويتربع على عرش صدارة المجموعة العاشرة، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

المصدر: وكالات 

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