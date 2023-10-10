أزمة مرتقبة بين منتخب المغرب وريال مدريد

أفاد تقرير صحفي إسباني، الاثنين، باحتمالية وقوع أزمة بين منتخب المغرب وريال مدريد، خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويتطلع منتخب المغرب لضم إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد، لتمثيل منتخب أسود الأطلس، في ظل عدم مشاركته مع منتخب إسبانيا الأول حتى الآن.

ويملك دياز أصولا مغربية من جهة والدته وإسبانية من جهة والدته، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل منتخبي "أسود الأطلس" و"لا روخا".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ونقلا عن وسائل إعلام مغربية، فإن دياز قرر تمثيل منتخب المغرب والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024.

وأضافت الصحيفة أن قرار دياز سيتسبب في أزمة بين ريال مدريد ومنتخب المغرب، خاصة أن البطولة القارية تقام في يناير المقبل، بمنتصف الموسم.

Real “create barriers” to stop Brahim Diaz heading to Africa Cup of Nations



Brahim Diaz is in a tricky situation at Real Madrid, and things could soon get worse



The attacker thought things had lined up nicely. He returned from an impressive two year loan at AC Milan as Marco… pic.twitter.com/3XWJqArwGl — Transferzone (@Transferzone247) October 10, 2023

إقرأ المزيد

وقال محمد مقروف الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم: "إبراهيم دياز يريد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024، لكنه يواجه عقبات (فرضها) ناديه ريال مدريد".

ولا يريد ريال مدريد خسارة دياز في يناير المقبل، رغم أنه في حالة استدعاء المغرب للاعب، فإن الميرنجي لا يمكنه الرفض، لكونها بطولة رسمية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اتحاد كرة القدم المغربي سيجري محادثات مع ريال مدريد لتسوية هذا الوضع.

ويرتبط إبراهيم دياز بعقد مع عملاق كرة القدم الإسبانية يمتد حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 20 مليون يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركات."

وشارك دياز في 8 مباريات مع نادي ريال مدريد خلال الموسم الحالي سجل خلالها هدفا وحيدا، وتحديدا خلال المواجهة أمام لاس بالماس ضمن الجولة الـ7 من الدوري الإسباني.

وجدد الأخير العهد مع "الميرينغي" خلال الموسم الحالي بعد مغامرة على سبيل الإعارة استمرت لفترة موسمين مع نادي ميلان.

ويلاحق منتخب المغرب حلم تجديد العهد مع لقب المسابقة الأبرز في القارة الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1976 التي احتضنتها أثيوبيا.

المصدر: "وسائل إعلام"