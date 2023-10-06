"يا وليد.. الماتش بدأ".. ماني يقلد مشجعا مصريا بشكل ساخر (فيديو)

ظهر نجم النصر السعودي ساديو ماني، في فيديو وهو يمازح زميله في الفريق، حارس المرمى وليد عبد الله على طريقة أحد المشجعين المصريين في أعقاب تدريبات "العالمي" استعدادا لمواجهة أبها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة "إكس"، فيديو للنجم السنغالي وهو يضع يده على فمه مخاطبا زميله وليد عبد الله بطريقة ساخرة: "يا وليد.. الماتش بدأ".

حتى أنت يا ماني!😂



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وذلك عبر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HtIR8pic.twitter.com/T9O7olqhWN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 4, 2023

وكان وليد عبد الله يسير خلف ماني بأمتار قليلة وعندما اقترب للكاميرا قال ضاحكا: "هل سمعتم ماذا قال؟!".

- قصة "الماتش بدأ يا وليد"

وتعود قصة "الماتش بدأ يا وليد" إلى مباراة النصر والتعاون في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي والتي جرت في 18 أغسطس الماضي، حيث كاد وليد عبد الله يورط فريقه بهدف مبكر في الثواني الأولى من ذلك اللقاء لولا أن أحد الأشخاص نبهه لتدارك الأمر في الوقت المناسب.

وحسب مقطع الفيديو الذي انتشر في ذلك الوقت، فإن عبد الله لم ينتبه إلى أن المباراة قد بدأت، فيما قام أحد زملائه بإعادة الكرة له فانتبه لها متأخرا بعدما صرخ عليه أحد المشجعين ونجح في استلامها في الوقت المناسب لتمر اللقطة بسلام عليه وعلى فريقه النصر.

الماتش بدا يا وليد

ساديو مو عاقل😂🔥 pic.twitter.com/WgamBJGTGg — Savić (@mut7DY) October 4, 2023

يا وليد

يا ولــــــــــــيد

يا وليـــــــــــــ،ـــــ،ـيد

الماتش بدأ يا وليد

اللي حيجنني المهاجم اللي شاط الكوره في وليد

ووليد واقف بظهره وضيعها.#ميارالمصري@nourhames@samahamespic.twitter.com/iK4LERYlTs — 🇦🇹⁩🏹🥀 𝒏𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒎𝒔⚘🏹🇦🇹 (@nourhames) October 6, 2023

وقال ذلك المشجع الذي اتضح فيما بعد، أنه مصري: "يا وليد، الماتش (المباراة) بدأ، يا وليد يا وليد".

ويستعد ماني مع النصر لمواجهة ضيفه أبها مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

المصدر: وكالات