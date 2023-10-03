مفاجأة كبرى في انتظار الاتحاد بعد رفضهم مواجهة سباهان الإيراني

سيكون استقبال لاعبي نادي الاتحاد السعودي هذه المرة استثنائيا، بعد رفضهم مواجهة مضيفهم سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسياعلى ملعب "نقش جهان" لأسباب تنظيمية.

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

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ووفقا للسياسي السعودي عبد الجليل السعيد فإن القوات العسكرية الجوية السعودية تستعد لاستقبال طائرة النادي الجداوي، بمجرد دخولها للمجال الجوي للبلاد.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرض بالطائرات، ليكون بمثابة تكريم للعميد، باعتبار أن موقفه في إيران وطني وليس مجرد مباراة وتم إلغاؤها.

كما كرمت سفارة السعودية في إيران، بعثة النادي قبل مغادرتها من مطار أصفهان، عقب إلغاء المباراة أمام سباهان.

وغادرت الطائرة المقلة لبعثة الاتحاد من مدينة أصفهان، عائدة إلى جدة، بعدما تقرر إلغاء المباراة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، مؤكدا أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة ويتوقع الإعلان عن القرار الرسمي خلال 10 أيام.

ويحتل الاتحاد وصافة المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن القوة الجوية العراقي، المتصدر بـ4 نقاط من مباراتين، بينما يأتي سباهان في المركز الثالث بنقطة واحدة.

المصدر: RT+وسائل إعلام سعودية