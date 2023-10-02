أول قرار لنادي سباهان الإيراني ضد اتحاد جدة السعودي بعد إلغاء مباراتهما بدوري الأبطال

لجأ نادي سباهان أصفهان الإيراني لكرة القدم إلى التصعيد، وأكد أنه سيرفع شكوى ضد فريق اتحاد جدة السعودي بعد إلغاء مباراتهما في دوري أبطال آسيا.

وذكرت شبكة "إيران بالعربي"، أن نادي سباهان قال إنه "اتخذ هذا القرار بعد انسحاب الفريق السعودي من المباراة التي كانت مقررة بينهما مساء اليوم الاثنين"، في ملعب "نقش جهان" بمدينة أصفهان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض خوض مواجهة مضيفه سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود تمثال نصفي للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الراحل قاسم سليماني، داخل الملعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب "ظروف غير متوقعة" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

المصدر: "إيران بالعربي" + وكالات