بثلاث كلمات.. أمير سعودي يعلق على انسحاب اتحاد جدة من مواجهة سباهان الإيراني

تفاعل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مع انسحاب اتحاد جدة من مواجهة مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وكتب الأمير السعودي عبر حسابه في منصة "إكس": "الاتحاد نادي عظيم".

#الاتحاد_ساباهان

الإتحاد نادي عظيم🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 2, 2023

ولم تنطلق المباراة في موعدها المحدد على أرضية ملعب "نقش جهان بأصفهان" بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

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وقال مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن إداريي الفريق السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الأمريكيون في العراق عام 2020، داخل الملعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة.

وجاء في بيان للاتحاد الآسيوي: "تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

أضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وختم: "سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة".

المصدر: RT + وكالات