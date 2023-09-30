"سوبر هاتريك".. لاوتارو مارتينيز يقسو على ضيفه ساليرنيتانا

دك فريق إنتر ميلان حصون ضيفه ساليرنيتانا بأربعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين "النيرتزوري" بالفضل في انتصاره الكبير، لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أحرز أهدافه الأربعة "سوبر هاتريك"، في الدقائق (62، 77، 85 من ركلة جزاء، 89)، من زمن اللقاء.

واستعاد نادي إنتر ميلان بذلك توازنه بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها في عقر داره أمام ضيفه ساسولو (1-2) يوم الأربعاء الماضي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويستعيد صدارة "الكالتشيو" بفارق الأهداف من جاره اللدود ميلان، الذي تغلب بدوره على ضيفه لاتسيو بهدفين من دون رد، في وقت سابق من مساء يوم السبت أيضا.

في المقابل، تعرض نادي ساليرنيتانا للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT