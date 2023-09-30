ميلان يصطاد "النسور" وينفرد بالصدارة

واصل فريق ميلان سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه لاتسيو، بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي "الروسونيري" كل من لاعب خط الوسط الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والمهاجم السويسري نوا أوكافور، في الدقيقتين (60، 88)، على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق نادي ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، والسادس في الموسم الحالي للدوري "الكالتشيو"، تخللتها خسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، وينفرد بالصدارة متجاوزا بفارق ثلاث نقاط جاره اللدود إنتر ميلان قبل مباراته أمام مضيفه ساليرنيتانا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في حين تجمد رصيد فريق لاتسيو عند 7 نقاط، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT