أرباح هائلة.. نادي برشلونة يعلن ميزانيته للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، ميزانية النادي للموسم الجديد (2023- 2024)، مؤكدا تسجيل أرقام أعلى من المخطط لها، وتمكنه من خفض الديون للموسم الثاني على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" بيانا بالميزانية، مساء أمس الخميس، أكد فيه تحسن وضع النادي في جميع مجالات العمل.

وأضاف البيان "يعلن مجلس إدارة نادي برشلونة أن النادي أنهى السنة المالية (2022-2023) بصافي ربح قدره 304 ملايين يورو بعد الضرائب، وهي نتيجة أعلى من تلك المعتمدة في ميزانية الموسم الماضي".

وحقق نادي برشلونة، خلال الموسم (2022-2023) على المستوى المجمع، دخلا تشغيليا قدره 1.259 مليون يورو مع ارتفاع المصاريف التشغيلية إلى 1.165 مليون يورو.

وواصل البيان "تحققت هذه النتائج في موسم سيسجله التاريخ لأرقام التشغيل القياسية التي تم تسجيلها في مجال التجارة واستغلال المنشآت. لقد تحسن النادي في جميع مجالات العمل، وفي كل منها سجل أرقاما أعلى من المخطط لها. على المستوى التجاري، بإيرادات بلغت 351 مليون يورو (+43% مقارنة بالعام السابق)، حصل النادي على أرقام نشاط تاريخية. وصلت منطقة الرعاية عمليًا إلى رقم 200 مليون يورو، وبلغت مبيعات البضائع في متاجر برشلونة 100 مليون يورو من المبيعات، وهو رقم قياسي مطلق في هذا النوع من الأعمال".

وتابع البيان "خلال الموسم (2022-2023)، حقق نادي برشلونة عددا قياسيا من عقود الرعاية الجديدة في موسم واحد وصل إلى 97.6 مليون يورو، وذلك بفضل إضافة 20 راعيا جديدا بما في ذلك أو التجديد مع آخرين".

وكشف الفريق الكتالوني "يود مجلس الإدارة التأكيد على أن ملعب سبوتيفاي كامب نو كان الملعب صاحب أعلى متوسط حضور جماهيري في أوروبا وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مواهب الأندية الأوروبية ومشهد المنافسة، خلال الموسم (2022-2023)".

واختتم نادي برشلونة في بيانه "في ما يتعلق بميزانية الموسم (2023-2024)، يتوقع النادي إيرادات قدرها 859 مليون يورو وأرباحا قدرها 11 مليون يورو قبل الضرائب كجزء من خطة الاستمرارية التي وافق عليها مجلس الإدارة.

المصدر: وكالات