آل الشيخ يعلن رسميا: معلب بوليفارد هول سيكون لنادي الهلال السعودي (فيديو)
أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أن ملعب "بوليفارد هول" سيكون ملعبا لنادي الهلال.
وفي مقطع فيديو ظهر فيه مع رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، أكد تركي آل الشيخ أنه تم الاتفاق بخصوص ملعب "بوليفارد هول"، مشيرا إلى تلبية اشتراطات الرابطة والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي.
وتابع "وصلنا لاتفاق مع فهد (بن نافل) تقريبا 40 مليون في السنة، مع فترة سماح أول 6 شهور، ونشكر الأمير الوليد بن طلال ساهم بمبلغ 25 مليون عشان تسمية الهول بالـkingdom (المملكة)".
وتابع آل الشيخ: "اتفاقنا مع فهد أنه في أوقات الفراغ نستغل الملعب في إقامة المعارض والأشياء الترفيهية".
وأردف: "الملعب سيكون أحد أحدث الصروح الرياضية وسوف نسلمه لهم في يناير، وستكون أول مباراة للهلال فيه".
😎 "بوليڤارد هول".. صار محيطنـا 💙#المملكة_أرينا#محيط_الرعبhttps://t.co/da1gNsNUB9— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 28, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨 للتاااااااريخ :— أخبار الهلال (@hilalstuff) September 28, 2023
لحظة الإعلان عن ملعب الهلال الجديد :
"KINGDOM ARENA” 🤩💙💙 pic.twitter.com/pHevoo95ZZ
المصدر: RT