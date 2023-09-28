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"شاهد ما شافش حاجة".. حكم يثير الجدل بعد اللجوء لتقنية الـ"VAR" في مصر

الرياضة

twitter/KoraPlusEG
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شهدت مباراة نادي المصري البورسعيدي أمام ضيفه فاركو (1-0) التي جمعتهما الخميس، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، جدلا واسعا بسبب حالة تحكيمية مثيرة.

وطالب لاعبوا نادي فاركو بركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد سقوط زميلهم المهاجم السوداني سيف الدين مالك بخيت داخل منطقة الجزاء، إثر دفعه من قبل حسين السيد، الظهير الأيسر للمصري.

واستدعت غرفة تقنية الفيديو "VAR" حكم الساحة حمادة القلاوي، لمشاهدة الحالة المشكوك في أمرها بالإعادة، ولكن رغم ذلك قرر عدم احتساب ركلة جزاء.

وعلق نادي فاركو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن هذه اللقطة بكلمات: "هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟!".

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وحقق نادي المصري البورسعيدي بذلك باكورة انتصاراته، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري أمام حامل اللقب الأهلي بأربعة اهداف من دون رد، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما مني نادي فاركو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الثامن عشر الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: وسائل إعلام 

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