"شاهد ما شافش حاجة".. حكم يثير الجدل بعد اللجوء لتقنية الـ"VAR" في مصر
شهدت مباراة نادي المصري البورسعيدي أمام ضيفه فاركو (1-0) التي جمعتهما الخميس، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، جدلا واسعا بسبب حالة تحكيمية مثيرة.
وطالب لاعبوا نادي فاركو بركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد سقوط زميلهم المهاجم السوداني سيف الدين مالك بخيت داخل منطقة الجزاء، إثر دفعه من قبل حسين السيد، الظهير الأيسر للمصري.
واستدعت غرفة تقنية الفيديو "VAR" حكم الساحة حمادة القلاوي، لمشاهدة الحالة المشكوك في أمرها بالإعادة، ولكن رغم ذلك قرر عدم احتساب ركلة جزاء.
"بعد ما شافها وفحصها ودرسها" 🧐— Kora Plus (@KoraPlusEG) September 28, 2023
حكم المباراة يرفض احتساب ركلة جزاء لـ فاركو أمام المصري بعد العودة إلى الـ VAR pic.twitter.com/F1ac19qbG4
وعلق نادي فاركو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن هذه اللقطة بكلمات: "هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟!".
هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟!— Pharco FC - نادي فاركو (@pharcoclub) September 28, 2023
#المصري_فاركو#فاركو#نادي_فاركو#pfcpic.twitter.com/3oLcq3hl8K
وحقق نادي المصري البورسعيدي بذلك باكورة انتصاراته، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري أمام حامل اللقب الأهلي بأربعة اهداف من دون رد، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.
بينما مني نادي فاركو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الثامن عشر الأخير على سلم الترتيب.
المصدر: وسائل إعلام