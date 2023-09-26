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بعد الاتصال بمسؤولين.. ناقد رياضي يكشف فرص إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

الرياضة

بعد الاتصال بمسؤولين.. ناقد رياضي يكشف فرص إعادة مباراة الزمالك والمقاولون
twitter/ZSCOfficial
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علق الناقد الرياضي المصري، أحمد عبد الباسط، على طلب نادي الزمالك بإعادة مباراته ضد فريق المقاولون العرب التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعادل نادي الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب (1-1)، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وطالبت إدارة نادي الزمالك بإعادة مباراته ضد المقاولون لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق.

وكتب الناقد أحمد عبد الباسط، عبر حسابة الشخصي على منصة "X"، قائلا: "فيما يخص طلب الزمالك بإعادة مباراته مع المقاولون: تواصلت مع مسؤولين من لجنة التحكيم والرابطة وقالوا الآتي: حكم الساحة سيد قراره مهما كان رأي حكم الفار.

لا تعاد مباراة بسبب قرارات فنية من الحكم حتى لو كانت خاطئة إلا إذا اعترف الحكم بتعمد ارتكاب الخطأ وهذا لن يحدث".

بعد الاتصال بمسؤولين.. ناقد رياضي يكشف فرص إعادة مباراة الزمالك والمقاولون
twitter/ahmed7baset
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قرار مفاجئ من لجنة الحكام المصرية بعد شكوى الزمالك
قرار مفاجئ من لجنة الحكام المصرية بعد شكوى الزمالك

وطالب نادي الزمالك في بيان له باستبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

واستقرت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على إبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك، في الدوري خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "twitter/ahmed7baset" 

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