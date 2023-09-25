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بسبب احتفال شقيقه بهدف قاتل بطريقة مستفزة.. محمود علاء يوجه رسالة لجمهور الزمالك (فيديو)

الرياضة

بسبب احتفال شقيقه بهدف قاتل بطريقة مستفزة.. محمود علاء يوجه رسالة لجمهور الزمالك (فيديو)
twitter/ZSCOfficial
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حرص مدافع نادي الزمالك، محمود علاء، على توجيه رسالة لجمهور القلعة البيضاء، بسبب احتفال شقيقه أحمد علاء لاعب المقاولون، خلال المباراة بينهما مساء الإثنين، ضمن الدوري المصري الممتاز.

واحتفل أحمد علاء بإشارة "النسر" (شعار الأهلي)، عقب تسجيله هدف التعادل في مرمى نادي الزمالك (1-1) في الوقت القاتل، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع، وذلك ردا على هدف يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الفارس الأبيض، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية للدوري.

وكتب محمود علاء "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، جاء فيها: "جمهور الزمالك أنتم فوق رأس أي شخص".

بسبب احتفال شقيقه بهدف قاتل بطريقة مستفزة.. محمود علاء يوجه رسالة لجمهور الزمالك (فيديو)
instagram/mahmoudalaa.4

 وفرط نادي الزمالك بفوز كان في متناوله، ليخفق في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، بعد خسارته على يد فريق أرتا سولار التنزاني، ضمن مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، وتعادله مع فريق بيراميدز (2-2)، في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT 

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