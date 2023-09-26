اتحاد جدة يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما ومدة غيابه عن الملاعب

كشف نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، عن إصابة مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما، في عضلة الفخذ اليمنى، لتبعده عن الملاعب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 35 عاما، سيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 7 أيام.

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وتأكد غياب بنزيما بذلك عن مباراة نادي اتحاد جدة "النمور" أمام مضيفه فريق الخلود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق وأن غاب كريم بنزيما عن تشكيلة فريق "النمور" بداعي الإصابة، واقتصرت مشاركته على 6 مباريات بمختلف مسابقات، منذ انضمامه للفريق السعودية خلال الميركاتو الصيفي 2023، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.

المصدر: وسائل إعلام