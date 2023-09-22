"أقوى حكم في العالم".. من هو أندرسون دارونكو حكم موقعة النصر والأهلي؟

يكتسب الدوري السعودي بشكل مطرد الاعتراف به كواحد من أكثر الدوريات تنافسية في العالم، حيث بات يستقطب أفضل لاعبي العالم على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.

ومع استقطاب نجوم عالميين، يركز الدوري السعودي الآن على ضمان "اللعب النظيف" والتحكيم الجيد والعادل للمباريات من خلال جلب حكام محترفين من الطراز العالمي خاصة بعد الأحداث التي رافقت مباراة النصر والشباب في الجولة الرابعة.

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فقبل بضعة أيام، انفجر رونالدو، قائد النصر، غضبا، بعد أن ألغى له الحكم هدفا خلال مباراة فريقه ضد الشباب في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

واستند القرار إلى تصور الحكم بأن رونالدو دفع أحد لاعبي الخصم قبل تسجيله الهدف، لكن خبراء التحكيم أكدوا بعد المباراة أن هدف النجم البرتغالي كان مشروعا وأن الحكم أخطأ بإلغائه.

هذه الواقعة هي مجرد واحدة من سلسلة الأخطاء التحكيمية التي ابتليت بها العديد من المباريات في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

🚨🚨|| تكليف الحكم البرازيلي أندرسون دارنكو لقياده مباراة #النصر_الأهليpic.twitter.com/YMWkPPc89J — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) September 17, 2023

ولمعالجة هذه المخاوف وتحسين معايير التحكيم، اتخذت لجنة الحكام في الدوري السعودية خطوة جريئة، من خلال تعيين حكم عملاق يبلغ طوله 1.82 متر، ووزنه 89 كيلوغراما، يعرف بـ"أقوى حكم في العالم" لإدارة قمة النصر والأهلي المقررة مساء اليوم الجمعة لحساب المرحة السابعة.

ولا يتميز الحكم لبرازيلي أندرسون دارونكو البالغ من العمر 42 عاما، ببنيته القوية التي تشبه بنية أبطال كمال الأجسام فحسب، بل أيضا بإدارته السليمة للمباريات وتحكيمه الجيد.

ويعرف دارونكو باتخاذه قرارات "عادلة" وجريئة خلال المباريات، وقد أكسبته هذه السمعة لقب "القاضي القوي".

وفي لحظة تاريخية في عام 2019، أوقف دارونكو مباراة بين الناديين البرازيليين فاسكو دي غاما وساو باولو بعد سماعه إهانات معادية للمثليين من مشجعي فاسكو.

وأدار دارونكو العديد من المباريات النهائية في البرازيل، كما قاد مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ومباريات في كأس ليبرتادوريس.

وقبل أن يصبح حكما دوليا في العام 2014، كان دارونكو لاعبا لكرة اليد وعمل أيضا كمدرس للتربية البدنية.

المصدر:essentiallysports