محرز ورونالدو وجها لوجه.. قمة مرتقبة بين النصر والأهلي في الدوري السعودي

يحتضن ملعب "الأول بارك" في الرياض اليوم الجمعة، مواجهة نارية تجمع النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو وضيفه الأهلي بقيادة جناحه رياض محرز في قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت غرينيتش.

ويحتل النصر المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.

وبعد عثرة البداية، انطلق النصر بقوة بتحقيقه ستة انتصارات متتالية، أربعة منها في الدوري واثنان في دوري أبطال آسيا، ويتطلع الجمعة لفوز جديد يتقدم من خلاله في الترتيب، خصوصا وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافي جميع المصابين.

التدريب الأخيـر قبل لقـاء الغـد 💛 pic.twitter.com/Ce3AgV3clw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 21, 2023

ويخوض النصر المواجهة المرتقبة منتشيا بعد عودته من طهران بالفوز على برسيبوليس 2-0 في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي.

ويمتلك النصر كوكبة من النجوم الأجانب والمحليين، يتقدمهم قائده البرتغالي رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا وسلطان الغنام، وعبد الرحمن غريب، وعبد الإله العمري وغيرهم.

على الطرف الآخر، نجح الأهلي في تجاوز خسارته الثقيلة أمام الفتح وحقق فوزا صعبا على التعاون استعاد من خلاله الثقة، ويأمل في تجاوز عقبة النصر القوي والعودة بالنقاط الثلاث التي ستبقيه في سباق المنافسة على الصدارة.

ويضم الأهلي أسماء مميزة في جميع الخطوط، يتقدمهم الدولي الجزائري محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي آلان ماكسيمان.

المصدر: وكالات