أرقام كارثية تعيد اليونايتد لعهد ما قبل فيرغسون

تابع مانشستر يونايتد نتائجه الكارثية هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه بايرن ميونخ (3-4)، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأثبت اليونايتد عجزه خارج أرضه بسقوطه في 18 مباراة من أصل 35 خاضها في ملاعب منافسيه بكافة البطولات، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

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وذكرت الشبكة أنه منذ مارس 2022، لم يسجل أي فريق من البريميرليغ نتائج أسوأ خارج أرضه، أكثر من اليونايتد، سوى وست هام بسقوطه في 20 مباراة.



وأفادت أيضا بأن المان يونايتد خسر 4 من أول 6 مباريات خاضها في بداية الموسم الحالي بمختلف البطولات، وهو ما لم يتحقق منذ موسم 1986-1987 تحت قيادة المدرب رون أتكينسون، الذي خلفه أليكس فيرغسون بعدها.



وسجل اليونايتد أيضا رقما كارثيا، باستقبال شباكه 14 هدفا في كافة البطولات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البريميرليغ.

المصدر: kooora