في مباراة غزيرة بالأهداف.. بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد

في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، انتزع بايرن ميونخ ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 4-3، يوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجوعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل رباعية بايرن ميونخ كل من ليروي ساني في الدقيقة 28، وسيرجي غنابري (32)، وهاري كين من ركلة جزاء (54)، وماتيس تيل (90)، بينما سجل ثلاثية اليونايتد، راسموس هويلوند (49)، وكاسيميرو "هدفين" (88، 90).

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وبهذه النتيجة، تصدر البايرن ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن كوبنهاغن الدنماركي وغالطة سراي التركي اللذين تعادلا 2-2.

في المقابل، بقي مان يونايتد في ذيل الترتيب بدون نقاط.

المصدر: RT