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بهدف "قاتل".. بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من كمين أونيون برلين

الرياضة

بهدف
AP
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حقق نادي ريال مدريد الإسباني، فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه أونيون برلين الألماني، بهدف دون رد يوم الأربعاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه المتألق الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سجل هدف الفوز.

وسيطر الريال على معظم مجريات المباراة، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد العديد من الفرص للنادي الملكي، لكن حارس النادي الألماني والقائم منعا تسجيل أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة.

وانتظر الريال حتى الدقيقة الرابعة الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف الفوز عن طريق نجمه الجديد بيلينغهام.

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد ثلاث نقاط غالية في بداية مشواره بالمسابقة القارية، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة المباراة الثانية عن هذه المجموعة التي ستجمع لاحقا بين نابولي الإيطالي وبراغا البرتغالي.

المصدر: RT

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