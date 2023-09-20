بهدف "قاتل".. بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من كمين أونيون برلين

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه أونيون برلين الألماني، بهدف دون رد يوم الأربعاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه المتألق الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سجل هدف الفوز.

هدف رجل ريال مدريد الاول في الوقت القاتل جود بيلينغهام 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍



pic.twitter.com/tBxi7oWtPy — محمود (@MH_1902) September 20, 2023

وسيطر الريال على معظم مجريات المباراة، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد العديد من الفرص للنادي الملكي، لكن حارس النادي الألماني والقائم منعا تسجيل أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة.

ريال مدريد يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع 🤯🔥

pic.twitter.com/oZnmIURQVh — سناب قول (@goal_f9) September 20, 2023

وانتظر الريال حتى الدقيقة الرابعة الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف الفوز عن طريق نجمه الجديد بيلينغهام.

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد ثلاث نقاط غالية في بداية مشواره بالمسابقة القارية، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة المباراة الثانية عن هذه المجموعة التي ستجمع لاحقا بين نابولي الإيطالي وبراغا البرتغالي.

المصدر: RT