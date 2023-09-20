مشهد لا يحدث كل يوم.. هدف أسطوري لحارس لاتسيو بالوقت القاتل

لعب حارس مرمى لاتسيو الإيطالي دور البطل خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في افتتاح الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وانتزع لاتسيو تعادلا صعبا من الفريق الإسباني عندما أدرك التعادل 1-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية.

وبعد أن تقدم بابلو باريوس لأتلتيكو في الدقيقة 29، كان لاتسيو على أعتاب الخسارة الأوروبية الأولى له هذا الموسم، إلا أن بروفيديل قرر الخروج من مرماه في ركنية متأخرة لمساعدة فريقه على خطف نقطة في الدقيقة الـ 95.

ولعبت الكرة الركنية لكنها ارتدت للدفاع الإسباني، قبل أن تعود مرة أخرى للاتسيو من خلال لويس ألبرتو الذي لعب كرة عرضية متقنة وصلت إلى رأس حارس لاتسيو نجح في تحويلها إلى هدف التعادل وسط فرحة هيستيرية من جماهير الفريق الإيطالي.

Ivan Provedel's goal against Atletico Madrid with the Titanic music 💙 pic.twitter.com/jmr4tkWY8C — Fútbol (@El_Futbolesque) September 20, 2023

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ويعد بروفيديل رابع حارس يسجل في دوري أبطال أوروبا، كما أنه ثاني حارس يسجل دون احتساب الأهداف من ركلات جزاء.

يذكر أن التعادل جعل لاتسيو يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة التي يتصدرها فينورد بـ3 نقاط بعد فوزه على سلتيك بثنائية نظيفة.

المصدر: "وكالات"