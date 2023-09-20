مبابي وحكيمي يمنحان سان جيرمان صدارة مجموعة الموت (فيديو)

استهل باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوربا بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0) الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل هدفا المباراة، الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 49، والمغربي وأشرف حكيمي (58)، ليصحح "بي إس جي" مساره بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي أمام نيس (2-3).

إقرأ المزيد

كما اعتلى العملاق الباريسي، مجموعة الموت، مستفيدا من تعادل منافسيه ميلان ونيوكاسل يونايتد، من دون أهداف في سان سيرو.

وأصبح باريس سان جيرمان ثاني فريق فرنسي يشارك في 16 موسما من دوري أبطال بمسماه الحالي بعد ليون.

المصدر: "وكالات"





