رونالدو يتعرض لإصابة قوية في مباراة برسيبوليس الإيراني (فيديو)

تعرض قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد مضيفه بيرسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وأصيب رونالدو في الشوط الأول بعد التحامه مع أحد اللاعبين الإيرانيين خلال محاولته الحصول على إحدى الكرة.

وتلقى رونالدو الإسعافات الأولية على أرض الملعب، قبل أن يسمح له الجهاز الطبي لنادي النصر بمواصلة اللعب، فيما وثقت الكاميرات معاناة النجم البرتغالي من الإصابة.

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لحظة خروج رونالدو .. يبدو انه يعاني من اصابه pic.twitter.com/8C6O7R82Oh — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) September 19, 2023

واشتكى رونالدو من آلام بعد نهاية الشوط الأول وظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، أن إصابة رونالدو، عبارة عن كدمة في الساق، وذلك بعد التدخل القوي عليه، من لاعب برسبوليس.

🚨🚨 إصابة الأسطورة كريستيانو رونالدو :



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تدخل قوي من لاعب بيرسبوليس على الساق ، مثل هالنوع من التدخلات تسبب كدمة ويكون ألمها شديد ويزيد من خلال الدعس على القدم.



-لاحظنا كريستيانو (يعرج) وقت المشي والجري .



-سيتم علاجها سريعاً وتقييمها بين الشوطين.#إصابة_ملاعب#النصرpic.twitter.com/OzTN4R1A9S — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) September 19, 2023

وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الأسطورة البرتغالية، ظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري؛ وذلك بسبب أن ألم الكدمة يزداد خلال الدعس على القدم.

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن علاج مثل هذه الإصابات يكون سريعا، حيث يتم تقييم حالة اللاعب من الجهاز الطبي، خلال استراحة ما بين الشوطين، تحديدا.

وواصل رونالدو اللعب حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليتم تغييره، علما بأن المواجهة انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.

المصدر: RT