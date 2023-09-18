رونالدو يتلقى هدية ثمينة في إيران (فيديو)

تلقى قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية خاصة عند وصوله مع بعثة فريقه السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي.

وتداول رواد منصة "إكس" في إيران والسعودية، صورا لرونالدو وهو يتسلم من مسؤولي نادي بيرسبوليس، هدية تذكارية ثمينة عبارة عن سجاد إيراني فاخر.

🚨🚨🚨🚨



تقديم سجاد إيراني فاخر للأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/a11qlItaJF — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 18, 2023

وتقام مواجهة النصر ومضيفه بيرسبوليس مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بحضور رونالدو في #إيران هدية خاصة وتذكارية من نادي #پرسپولیس ل #رونالدو و #ماني فی #طهران



قدم نادي پرسپولیس سجادتين رائعتين منسوجتين يدوياً لنجمي النادي #النصر كما قدم ترحيباً خاصاً لأعضاء الفريق عند وصول قافلة النصر.#النصر_برسبوليسpic.twitter.com/fRVs180Xb1 — الجنرال_الاهوازی🇮🇷 (@aljenral_wael) September 18, 2023

رونالدو رو هم‌‌تیمیاش اومدن ایران برای بازی با پرسپولیس. وقتی وارد فرودگاه شدن، بردنشون VIP و بعد به رونالدو یه فرش نفیس هدیه دادن. صدا و سیما هم در پوشش این رویداد تاریخی، داره خودش رو جر می‌ده!!!

از زمان قاجار همین بوده، یه عده تا خارجی می‌بینن، به خودارضای احساسی می‌افتن. pic.twitter.com/gDQQHAJuEO — Punisher346 ( Z )🇮🇷🇷🇺🇨🇳 (@punisher346) September 18, 2023

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، قبل أن يتقرر بدءا من هذا الموسم إعادة إقامة المواجهات السعودية الإيرانية بنظام الذهاب والإياب على أرض البلدين.

إقرأ المزيد

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

ولكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو الماضي.

المصدر: RT + وكالات