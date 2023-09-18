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استقبال تاريخي لرونالدو في إيران (فيديو)

الرياضة

استقبال تاريخي لرونالدو في إيران (فيديو)
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وصلت بعثة نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين إلى العاصة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.

 وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.

واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي يرتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.

كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية).

المصدر: RT

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