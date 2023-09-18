استقبال تاريخي لرونالدو في إيران (فيديو)
وصلت بعثة نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين إلى العاصة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.
وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) September 18, 2023
كأنه رئيس ايران .. الأسطورة كرستيانو رونالدو مع شعب ايران في منظر مذهل 💛😨
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وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 18, 2023
الأسطورة كريستيانو رونالدو یدخل الی فندق إقامة فریق #النصر وسط استقبال کبیر في طهران 🤯🤯🤯
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📹 — نظرات كريستيانو رونالدو على الجماهير . 👀— عاجل النصر | AjelNFC (@AjelNFC) September 18, 2023
🟡🔵 || #النصر_بيرسبوليسpic.twitter.com/pqI5bone3M
واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي يرتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 18, 2023
توافد جماهير محبه لكريستيانو رونالدو في ايران امام الفندق الذي تتواجد به بعثة نادي #النصر
🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/WS9Yjhjb28
كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية).
🚨لافتات ترحيبية لبعثة #النصر مع #رونالدو في شوارع طهران....— داوود ایکدري (@DIgdery) September 18, 2023
خوش آمدید...أهلا و سهلا#برسیبولیسpic.twitter.com/EW55LXxVFm
المصدر: RT