استقبال تاريخي لرونالدو في إيران (فيديو)

وصلت بعثة نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين إلى العاصة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.

وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

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كأنه رئيس ايران .. الأسطورة كرستيانو رونالدو مع شعب ايران في منظر مذهل 💛😨

pic.twitter.com/QiUTqTTtMt — عمرو (@bt3) September 18, 2023

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.

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الأسطورة كريستيانو رونالدو یدخل الی فندق إقامة فریق #النصر وسط استقبال کبیر في طهران 🤯🤯🤯

pic.twitter.com/iQGKwO29IM — سهم (@1SMi_) September 18, 2023

📹 — نظرات كريستيانو رونالدو على الجماهير . 👀



🟡🔵 || #النصر_بيرسبوليسpic.twitter.com/pqI5bone3M — عاجل النصر | AjelNFC (@AjelNFC) September 18, 2023

واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي يرتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.

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توافد جماهير محبه لكريستيانو رونالدو في ايران امام الفندق الذي تتواجد به بعثة نادي #النصر



🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/WS9Yjhjb28 — سهم (@1SMi_) September 18, 2023

كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية).

المصدر: RT