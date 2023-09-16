النصر بقيادة رونالدو ضيفا ثقيلا على الرائد.. التشكيلة الأساسية

يحل نادي النصر ضيفا ثقيلا على فريق الرائد مساء اليوم السبت في الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ الروماني ماريوس سوموديكا (52 عاما) المدير الفني لنادي الرائد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي" على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في بريدة:

1- أندريه موريرا

32- محمد الدوسري

21- عمر غونزاليس

2- بندر وحيشي

43- عبد الله اليوسف

8- ماتيوس نورمان

14- منصور البيشي

10- محمد فوزير

7- أمير سعيود

45- يحيى سنبل

17- تفاريس.

بينما اختار البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة الرائد:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

27- إيميريك لابورت

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

29- عبد الرحمن غريب

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

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ويحتل نادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 9 نقاط.

في المقابل يشغل فريق الرائد المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT