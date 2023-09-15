في أول مباراة لنيمار.. الهلال يمطر شباك الرياض بنصف دزينة من الأهداف (فيديو)
دك نادي الهلال شباك ضيفه الرياض بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
افتتح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهرجان الأهداف بركلة جزاء، بعد مرور نصف ساعة من البداية. وضاعف زميله المدافع ياسر الشهراني النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من ضائع للشوط الأول.
🎥 #الهلال 6 × 1 الرياض— محمد الهلالي 🥈 (@1m2_h) September 15, 2023
أهداف المباراة بتعليق مشاري القرني 🤩🔥💙#الهلال_الرياضpic.twitter.com/mCzCj5tiT8
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 15, 2023
هدف الهلال الثاني من ياسر الشهراني#الهلال_الرياضpic.twitter.com/XpmKUJZD6m
وأضاف لاعب خط الوسط ناصر الدوسري الهدف الثالث بحلول الدقيقة 68، وعزز المهاجم البرازيلي مالكوك تقدم "الزعيم" في الدقيقة 83 بتسجيله الهدف الرابع له. ومن ثم أحرز سالم الدوسري هدفين متتاليين في الدقيقتين (87 من ضربة جزاء، و90+5) مختتما مهرجان أهداف الهلال.
هدف سالم الدوسري السادس 😨💙💙#الهلال_الرياضpic.twitter.com/SZu4lNjulO— بيت الهلال (@baytAlhilal) September 15, 2023
بينما سجل المهاجم علي أحمد الزقعان هدف نادي الرياض اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.
وشارك النجم البرازيلي نيمار في أول مباراة له مع الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
شاهد واستمتع .. ملخص نيمار Vs الرياض— عمرو (@bt3) September 15, 2023
أول مباراة رسميًا بـقميص الهلال 💙👑
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وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الخامس في الموسم الحالي للدوري، مقابل تعادل واحد، وانفرد بالصدارة برصيد 16 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة نادي التعاون ومضيفه الأهلي يوم غد السبت.
في المقابل، مني نادي الرياض بالهزيمة الرابعة على التوالي مقابل فوز وتعادل في بداية الموسم، ويشغل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط.
المصدر: RT