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شاهد.. رونالدو يؤكد علو كعب النصر على الرائد بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. رونالدو يؤكد علو كعب النصر على الرائد بهدف عالمي
twitter/AlNassrFC
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حقق نادي النصر فوزا مقنعا على مضيفه الرائد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على ثلاثية النصر كل من المهاجمين، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق (45، 49، 78) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط المغربي محمد فوزير هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.

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وواصل نادي النصر سلسلة انتصاراته بتحقيقه الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بداية الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين.

بينما يشغل فريق الرائد المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

المصدر: RT 

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