شاهد.. رونالدو يؤكد علو كعب النصر على الرائد بهدف عالمي

حقق نادي النصر فوزا مقنعا على مضيفه الرائد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على ثلاثية النصر كل من المهاجمين، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق (45، 49، 78) على الترتيب.

صاروخيه تالسكا تعلن الهدف الثاني للنصر #النصر_الرايدpic.twitter.com/NLNM3P1RVU — الدوري السعودي للمحترفين (@Saudi_P_League) September 16, 2023

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النصر 3-0 الرائد



هدف رائع من الأسطورة كرستيانو رونالدو 💛⚽️

pic.twitter.com/wklq865cg0 — عمرو (@bt3) September 16, 2023

بينما سجل لاعب خط الوسط المغربي محمد فوزير هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.

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وواصل نادي النصر سلسلة انتصاراته بتحقيقه الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بداية الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين.

بينما يشغل فريق الرائد المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

المصدر: RT