شاهد لقطة غريبة.. رونالدو يتدخل للفصل بين لاعبي الخصم بعد صراعهما على تنفيذ ركلة جزاء!

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بتصرفه خلال لقاء فريقه النصر ومضيفه الرائد (3-1) الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وتدخل رونالدو للفصل بين لاعبي نادي الرائد، كريم البركاوي وزميله المغربي محمد فوزير، بعد تنافسهما على تنفيذ ركلة جزاء، حصل عليها الأخير بنفسه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ونجح رونالدو في إبعاد كريم البركاوي عن نقطة الجزاء، ليترك الفرصة لزميله محمد فوزير لتنفيذ ركلة الجزاء، وبالفعل ترجمها المغربي إلى هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

المصدر: RT