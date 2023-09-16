شاهد لقطة غريبة.. رونالدو يتدخل للفصل بين لاعبي الخصم بعد صراعهما على تنفيذ ركلة جزاء!
خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بتصرفه خلال لقاء فريقه النصر ومضيفه الرائد (3-1) الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.
وتدخل رونالدو للفصل بين لاعبي نادي الرائد، كريم البركاوي وزميله المغربي محمد فوزير، بعد تنافسهما على تنفيذ ركلة جزاء، حصل عليها الأخير بنفسه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.
#كريستيانو_رونالدو يتدخل— فهد رياض الودعان (@fhdwdan) September 16, 2023
لتهدئة #كريم_البركاوي و #محمد_فوزير
بعد منافستهما على تسديد ركلة الجزاء 🥅#دوري_روشن_السعودي 🏆#النصر_الرايد#الرائد_النصر 🏃🏻🏃🏻♂️⚽️#كريستيانو_رونالدو#الدون#CR7𓃵pic.twitter.com/2Pwqg6blki
ونجح رونالدو في إبعاد كريم البركاوي عن نقطة الجزاء، ليترك الفرصة لزميله محمد فوزير لتنفيذ ركلة الجزاء، وبالفعل ترجمها المغربي إلى هدف فريقه الوحيد في اللقاء.
المصدر: RT