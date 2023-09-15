لأول مرة بعد "القبلة" الشهيرة.. المحكمة تصدر أحكاما خاصة بروبياليس وهرموسو

أدلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقا لويس روبياليس، اليوم الجمعة، بأقواله أمام المحكمة العليا لأول مرة منذ تتويج منتخب بلاده بكأس العالم للسيدات 2023.

وذكرت تقارير إعلامية أن روبياليس، أنكر الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي، بعدما أثارت قبلته للاعبة خط الوسط في المنتخب الإسباني للسيدات جينيفر هيرموسو على شفتيها.

ورغم الإنكار، أصدرت المحكمة بناء على طلب النيابة، أمرا بمنع روبياليس من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة بإبعاده لمسافة 500 متر.

وذكرت التقارير أيضا أن المحكمة أمرت روبياليس بعدم التواصل نهائيا مع اللاعبة.

وتحقق المحكمة العليا في إسبانيا فيما إذا كانت ستفتح تحقيقا أو لا بعدما قامت هيرموسو بتقديم شكوى جنائية ضده.

وأخذت النيابة الإسبانية الشكوى إلى المحكمة، متهمة روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه، فيما أصر رئيس الاتحاد السابق على أن القبلة كانت بالتراضي.

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وذكرت التقارير أن النيابة طالبت بإلزام روبياليس بالحضور إلى المحكمة كل 15 يوما، لضمان أنه لم يغادر البلاد، ولكن هذا الطلب تم رفضه من قبل المحكمة، بالإضافة إلى رفضها طلب تجميد ممتلكاته.

وكانت جينيفر هيرموسو (33 عاما) قد تسببت برحيل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، من منصبه، إذ قدم الأخير استقالته مساء الاثنين، على خلفية القبلة "الساخنة".

واضطر لويس روبياليس، مطلع الشهر الجاري، لإعلان استقالته من منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد رد فعل شعبي عنيف بسبب قبلة غير مرغوب فيها على شفتي جينيفر هيرموسو، عقب فوز منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، في أستراليا ونيوزيلندا، كما تمّ إيقافه مؤقتا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 90 يوما، لحين إجراء تحقيق تأديبي.

المصدر: وكالات