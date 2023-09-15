رغم إقالة روبياليس.. بطلات العالم يواصلن التمرد!

أبلغ منتخب إسبانيا للسيدات الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنهن لن يشاركن في مباراتي السويد (22 سبتمبر) وسويسرا (26 سبتمبر) في دوري الأمم الأوروبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، انضم إلى هذا الموقف 12 لاعبة من مجموعة الـ15 الشهيرة اللواتي لم تنضمن إلى كأس العالم وغيرهن من اللاعبات اللواتي رفعن الرقم إلى إجمالي 41 لاعبة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن هذا القرار بعد ساعات من تقديم المديرة الفنية الجديدة، مونتسي تومي، وقائمة اللاعبات التي ستخوض مباراتي السويد وسويسرا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبات "المتمردات" يعتبرن أنهن لم ينتجن التغييرات الكافية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى بعد رحيل لويس روبياليس وخورخي فيلدا.

ووفقا لبعض المصادر فإنهن يطالبن برحيل الأمين العام، أندرو كامبس، ومسؤول النزاهة، ميخيل غارسيا، وأعضاء قسم الاتصال المسؤولين عن تسريب تصريحات جيني هيرموسو غير الصحيحة بعد قبلة روبياليس بالإضافة إلى آنا ألفاريز ورافا ديل أمو، مديرة ورئيسة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

المصدر: "وكالات"