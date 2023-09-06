"من يحب كريستيانو لا يجب أن يكره ليونيل".. رونالدو يعلن نهاية منافسته التاريخية مع ميسي

صرح قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن منافسته مع غريمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قد انتهت.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال: "المنافسة مع ميسي انتهت، لكنها كانت جيدة، كان المشاهدون يحبونها كثيرا، لكن من يحب كريستيانو ليس عليه أن يكره ليونيل أو العكس.. غيرنا تاريخ كرة القدم".

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وشهدت فترة رونالدو في ريال مدريد بين عامي 2009-2018 منافسة شرسة مع ميسي، الذي لعب لبرشلونة بين العامين 2004 و2021.

وسيطر الثنائي رونالدو وميسي على عرش كرة القدم على مدار 15 عاما تقريبا واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها الأرجنتيني سبع مرات (رقم قياسي)، فيما نالها البرتغالي خمس مرات.

المصدر: espn.com