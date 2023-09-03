شاهد.. رد فعل كريستيانو رونالدو لحظة سجود ماني بعد هدفه في مرمى الحزم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لحظة سجود زميله ساديو ماني بعد هدفه خلال مباراة نادي النصر وضيفه الحزم.

واختتم ساديو ماني خماسية نادي النصر أمام الحزم في المباراة (5-1) التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويظهر ساديو ماني في مقطع الفيديو المتداول وهو يسجد على أرض الملعب، بينما التفت كريستيانو رونالدو لينظر ما يفعله المهاجم السنغالي، وأثار المقطع، تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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لقطة لم ينتبه لها البعض .. نظرات الأسطورة كريستيانو رونالدو للاعب «ساديو ماني» لحظة سجوده 💛💛



pic.twitter.com/Xbc8NIAkVN — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) September 2, 2023

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بينما سجل النجم كريستيانو رونالدو هدف "العالمي" الرابع في مرمى مضيفه الحزم، ليرفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 6 أهداف في الموسم الحالي للدوري السعودي، وينفرد بصدارة الهدافين، مبتعدا بفارق هدف واحد عن كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة.

ووصل النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) إلى هدف رقم 850 خلال مسيرته الاحترافية حتى الأن، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي