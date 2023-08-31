الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل بالدوري السعودي لشهر أغسطس

أعلنت رابطة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في المسابقة خلال شهر أغسطس 2023.

وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر أغسطس 2023، بعد أن أحرز "صاروخ ماديرا" 5 أهداف وصنع هدفين، خلال 3 مباريات فقط، وتربع مبكرا على عرش صدارة الهدافين.

الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف🔝



سجل : 5 أهداف ⚽️

صنع : هدفين 🅰️



كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر أغسطس.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/7xCKqfUqWW — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2023

تفوق رونالدو (38 عاما) على الجزائري رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة، والبرازيلي إيغور كورنادو لاعب نادي اتحاد جدة، ومواطنه مالكوم مهاجم نادي الهلال.

بينما حصد البرازيلي مارسيلو غروهي حارس عرين نادي الاتحاد، جائزة أفضل حارس مرمى في الشهر الأول من الدوري السعودي، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات.

4 مباريات شباك نظيفة ✅

8 تصدّيات للكُرات 🧤



مارسيلو غروهي أفضل حارس في شهر أغسطس.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/iaE01Qk3RK — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2023

كما حصل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة أيضا، على جائزة أفضل مدرب في أغسطس أيضا، بعد أن قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة والفوز في أول 4 جولات، وهو الأقوى هجوما برصيد 12 هدفا، ولم تهتز شباك مرماه حتى الآن.

ونال اللاعب عبد الملك العيبري من فريق التعاون، جائزة أفضل لاعب صاعد خلال نفس الفترة أيضا.

أفضل لاعب واعد في #دوري_روشن_السعودي لشهر أغسطس 🔝



عبدالملك العييري لاعب التعاون يتحصل على الجائزة المقدمة من @Roshnksa 🥇#yallaRSLpic.twitter.com/Wm7g3mpt8S — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2023

المصدر: "twitter/SPL"