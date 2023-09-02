تعرف على نتيجة قرعة دوري السوبر الإفريقي 2023 بمشاركة 3 أندية عربية (فيديو)

أسفرت قرعة النسخة الأولى لبطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم السبت، عن مواجهة نادي الأهلي المصري فريق سيمبا التنزاني.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، أن مكافآت هذه البطولة الجديدة ستكون كبيرة وتتفوق كثيرا على دوري أبطال إفريقيا، على أن يشارك 8 فرق فقط فيها.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين، الأول حسب التصنيف، هي: الأهلي المصري والترجي التونسي، والوداد الرياضي المغربي، ماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا، وفرق التصنيف الثاني، إنيمبا النيجيري، مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأتلتيكو بيترو دي لواندا الأنجولي، وسيمبا الرياضي التنزاني.

وجاءت نتيجة قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي كالتالي:

1- سيمبا التنزاني ضد الاهلي

2- مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي

3- إنميبا النيجيري ضد الوداد المغربي

4- بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي ضد سيمبا ضد الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

الفائز من مباراة الترجي ضد مازيمبي ضد الفائز من مباراة إنيمبا ضد الوداد.

وقرر الـ"كاف" إقامة المباراة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر 2023، في تنزانيا، بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في افتتاح البطولة بمدينة دار السلام.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في منتصف أكتوبر المقبل، ثم نصف النهائي في بدايات نوفمبر، أما النهائي فسيكون يوم 11 نوفمبر 2023.

المصدر: وكالات