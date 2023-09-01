تعرف على عائلته بالصدفة في دولة أخرى.. تركي آل الشيخ يتبنى موهبة سعودية بالملاكمة (فيديو)

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أنه التقى شابين سعوديين يعيشان في إسكتلندا مع والدهما منذ 12 عاما، وقرر تبني أحدهما من خلال التدريب مع مدرب للملاكمة على مستوى عالمي.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "أسعد لحظات حياتي عندما أجد شبابا سعوديا متفوقا في دراسته ولديه موهبة".

وكشف: "بتواصل عن طريق الصدفة من أب حريص على أبنائه تشرفت بلقائهم منذ قليل... إحساسي لا يخيب محمد العقل احفظوا هذا الاسم جيدا سيكون له شأن في عالم الملاكمة وسيفرحني بإذن الله بحزام بطل من أبطال العالم في يوم ما... وأيضا أخوه الصغير أحمد موهبة تستحق الاهتمام وعاشت بلادي".

ونشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية صورا له مع محمد العقل وأخيه في بادرة على دعم موهبتهما.

وفي مقطع فيديو أرفقه بمنشوره قال آل الشيخ إنه "التقى شابين سعوديين يعيشان في أدنبرة بإسكتلندا مع والدهما منذ 12 عاما"، حيث فاز الابن الأكبر في 4 نزالات في حين خاض أخوه الأصغر 5 نزالات فاز في أربعة.

وأضاف آل الشيخ: "شفت فيديو لمحمد قبل كام يوم أرسله لي والده بالصدفة.. وحسيت إنه يمكن أن يصير بطلا في الملاكمة وقررنا أن نتبنى محمد، ونحضر له مدربا على مستوى عالمي يعيش معه في أدنبرة"، كما نصح تركي آل الشيخ محمد بالتركيز أيضا في دراسته مع ممارسة الملاكمة وجني الأموال.

وأضاف: "عندي إحساس إن اللي من القصيم من القلب بيطلع بطلا ويأخذ حزاما".

وقال رئيس هيئة الترفيه مخاطبا محمد "سيحضر السير الذاتية لمدربين لمحمد، تختار منهم واحدا ولو أعطانا المدرب الذي سيقيم معك، بعد فترة إنك جاهز للنزالات التي تقام في موسم الرياض، يمكن أن يلعب في دوري المحترفين بالسعودية".

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"