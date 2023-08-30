مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لمسابقة كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا، عن القارة "السمراء".

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، جيبوتي، غينيا بيساو، سيراليون وإثيوبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويتأهل متصدر المجموعات التسع بالتصفيات، مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2022، على أن يصعد أصحاب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لخوض ملحق إفريقي، من أجل ظفر بطاقة المشاركة في الملحق العالمي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن زيادة عدد مقاعد القارة الإفريقية في المونديال لـ 9 منتخبات وثلث، بعد تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

يذكر أن منتخب مصر لم يتمكن من التأهل إلى مونديال قطر 2022، إثر خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح، في الدور الثالث والنهائي من التصفيات.

المصدر: "وسائل إعلام"