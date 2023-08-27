أزمة "القبلة" تتواصل.. القضاء الإسباني يحدد مصير روبياليس

سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، المتورط في فضيحة تقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، بيد القضاء الإسباني الذي قد يقرر غدا الاثنين إيقافه.

وأثار روبياليس غضبا دوليا عندما قام بتقبيل جيني هيرموسو في 20 أغسطس الماضي خلال حفل توزيع الميداليات على لاعبات منتخب إسبانيا بعد تتويجهن بمونديال السيدات على حساب إنجلترا (1-0).

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وذكرت وسائل إعلام محلية عدة، أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية ستجتمع غدا الاثنين لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهامه رئيس الاتحاد الإسباني بصورة مؤقتة.

وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا في مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أمس السبت "سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الاثنين. إذا قبلت شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهام رئيس الاتحاد الإسباني".

كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضا ضد روبياليس الجمعة الماضي بسبب "مخالفات خطيرة للغاية" وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.

وقال المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة يوم الأحد مع التلفزيون الإسباني الرسمي "العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة (في قضية روبياليس) هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر أمس السبت "إيقاف السيد لويس روبياليس مؤقتا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي"، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.

وأضاف الاتحاد الدولي، أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يوما على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني.

ومُنع روبياليس (46 عاما) وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.

وعلى المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني الجمعة الماضي، لكن لم يأت أي منها من اللاعبة هيرموسو حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.

المصدر: أ ف ب