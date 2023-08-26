الدوري الألماني.. دورتموند يسقط في كمين بوخوم

سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه بوخوم 1-1، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب "رورشتاديون" يوم السبت.

ومنح النمساوي كيفن شتوغر التقدم لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 13، قبل أن يعادل الهولندي دونييل مالن النتيجة لدورتموند في الدقيقة 56.

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ويأتي التعادل ليطرح علامات استفهام حول القوة الهجومية لفريق دورتموند.

وكان مالن قاد بنفسه دورتموند إلى الفوز على حساب كولن في المرحلة الافتتاحية 1-0، بعدما سجل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي.

وأحرز الدولي الهولندي هدفه الثالث في آخر ثلاث مباريات رسمية مع دورتموند.

المصدر: وكالات