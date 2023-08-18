الأمير هاري يسجل باكورة أهدافه في "البوندسليغا".. فيديو

بدأت عجلة الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (2023-2024) بالدوران، بفوز بايرن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن (4-0) مساء الجمعة، في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطل "البوندسليغا".

وافتتح النجم الإنجليزي هاري كين سجله التهديفي مع فريقه الجديد بايرن ميونخ عند الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

🚨 هدف بايرن ميونيخ الثاني هاري كين 🔥pic.twitter.com/ozdfhUilal — KinG £ (@xKGx__) August 18, 2023

بينما أحرز المهاجم الألماني ليروي ساني الهدفين الأول والثالث للعملاق البافاري في الدقيقتين (4 و90)، بينما اختتم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل رباعية الضيوف عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "فيسير شتاديون – Weserstadion" بمدينة بريمن.

وانضم هاري كين (31 عاما) إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة بلغت 100 مليون يورو، وعقد يمتد حتى عام 2027.

المصدر: RT