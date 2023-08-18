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الأمير هاري يسجل باكورة أهدافه في "البوندسليغا".. فيديو

الرياضة

الأمير هاري يسجل باكورة أهدافه في
AFP /INA FASSBENDER
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بدأت عجلة الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (2023-2024) بالدوران، بفوز بايرن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن (4-0) مساء الجمعة، في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطل "البوندسليغا".

وافتتح النجم الإنجليزي هاري كين سجله التهديفي مع فريقه الجديد بايرن ميونخ عند الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بينما أحرز المهاجم الألماني ليروي ساني الهدفين الأول والثالث للعملاق البافاري في الدقيقتين (4 و90)، بينما اختتم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل رباعية الضيوف عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "فيسير شتاديون – Weserstadion" بمدينة بريمن.

وانضم هاري كين (31 عاما) إلى صفوف نادي بايرن ميونخ، قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة بلغت 100 مليون يورو، وعقد يمتد حتى عام 2027.

المصدر: RT 

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