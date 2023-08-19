توتنهام يروض "الشياطين الحمر".. فيديو

أسقط فريق توتنهام هوتسبير ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط السنغالي باب سار الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 49، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز خطأ في مرماه عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

🚨 هدف توتنهام الثاني على مانشستر يونايتد 🔥pic.twitter.com/37lxC4eL2e — KinG £ (@xKGx__) August 19, 2023

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وحقق فريق توتنهام انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024)، بعد تعادله أمام مضيفه برينتفورد (2-2) في الجولة الافتتاحية للدوري "البريمير ليغ"، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقيرة مباريات هذا الأسبوع.

في المقابل، تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الأولى، بعد فوزه في مباراته الأولى على ضيفه وولفرهامبتون، يوم الاثنين الماضي.

المصدر: RT