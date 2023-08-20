شاهد.. هدف المغربي نايف أكرد قبل طرده!

ألحق نادي وست هام يونايتد هزيمة مؤثرة بفريق تشيلسي (3-1) في "الديربي" اللندني، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المدافع المغربي نايف أكرد التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض، مع مرور سبع دقائق فقط من البداية، قبل أن يتعرض للطرد عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وأدرك تشيلسي التعادل عبر لاعبه كارني تشوكويميكا في الدقيقة 28، قبل أن يهدر زميله الأرجنتيني إنزو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم أضاف نادي وست هام يونايتد هدفين آخرين بواسطة كل من المهاجم الجامايكي ميشيل أنطونيو، ولاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، عند الدقيقتين (53، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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وحقق فريق وست هام يونايتد انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024)، بعد تعادله أمام مضيفه بورنموث (1-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للدوري، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، بانتظار نتيجة مباراة فريق كريستال بالاس وضيفه أرسنال مساء غد الاثنين..

بينما تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الأولى، بعد تعادله في مباراته الأولى أمام مضيفه ليفربول، يوم الأحد الماضي، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT