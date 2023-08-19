السعودية.. رد فعل رونالدو بعد الهزيمة أمام التعاون

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، غاضبا بعد هزيمة فريقه النصر أمام ضيفه التعاون (0-2) أمس السبت، في الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين.

وانتشر مقطع فيديو بعد نهاية المباراة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو وهو يغادر الملعب في حالة من الغضب والشعور بالحسرة، بعد تلقي فريق "العالمي" الهزيمة الثانية على التوالي.

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كريستيانو رونالدو يغادر الملعب وهو غاضب بشدة بعد الخسارة ضد التعاون! 😯#النصر_التعاونpic.twitter.com/sK10tJPFO3 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 18, 2023

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وكان نادي النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024) بالهزيمة أيضا، أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) قاد نادي النصر إلى التتويج بلقب بطل كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية الأبطال 2023، على حساب نادي الهلال (2-1)، بعد أن أحرز "صاروخ ماديرا" هدفين "للعالمي" في مرمى "الزعيم" يوم السبت الماضي.

المصدر: وسائل إعلام