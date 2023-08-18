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النصر يتعرض لهزيمة مدوية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

النصر يتعرض لهزيمة مدوية في عقر داره (فيديو)
twitter/AlNassrFC
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مني نادي النصر بهزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه التعاون (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل هدفي التعاون كل من المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا، ولاعب خط الوسط السعودي أحمد صالح باحسين في الدقيقتين (19، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الأول بارك - ALAWWAL Park" بالعاصمة الرياض.

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وكان نادي النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024)، بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

المصدر: RT 

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